Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca | Leader forte ha sopportato molto | Parleremo del mio colloquio con Putin | Il presidente ucraino | Col suo aiuto possiamo fermare la guerra
Nel pranzo di lavoro tra i due si affronterà anche la questione dei missili Tomahawk e sistemi di difesa aerea, dopo la "frenata" di ieri da parte del tycoon seguita alla chiamata con il capo del Cremlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sarebbe bello se migliaia di ungheresi scendessero in piazza durante l’incontro tra Putin e Trump a Budapest. Per ricordare al mondo come si accoglie un autocrate criminale di guerra. Per dare un senso alla permanenza dell’Ungheria nell’Unione Europea, - X Vai su X
Incredibile: così Donald Trump accoglie Giorgia Meloni. Cosa è successo davvero al vertice di Sharm el Sheikh (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca: sul tavolo armi a lungo raggio per Kiev - L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky segue la lunga chiamata tra il presidente Usa e quello russo Vladimir Putin, che si vedranno a Budapest nelle prossime settimane View on euronews ... Segnala msn.com
Ucraina, Trump accoglierà Zelensky venerdì alla Casa Bianca. Cremlino: «Coi Tomahawk finisce male» - La notizia trapela a poche ore dal discorso di «The Donald» alla Knesset con il riferimento a una soluzione per il conflitto con la Russia ... Si legge su ilsole24ore.com
Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca - Ora i due avranno un pranzo di lavoro nella Cabinet Room, mentre nelle due precedenti visite di quest'anno gl ... Riporta gazzettadiparma.it