Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca | Leader forte ha sopportato molto | Parleremo del mio colloquio con Putin | Il presidente ucraino | Col suo aiuto possiamo fermare la guerra

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pranzo di lavoro tra i due si affronterà anche la questione dei missili Tomahawk e sistemi di difesa aerea, dopo la "frenata" di ieri da parte del tycoon seguita alla chiamata con il capo del Cremlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

