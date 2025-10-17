Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca Il presidente Usa | Riusciremo a far finire la guerra

(Adnkronos) – Donald Trump accoglie Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca oggi, venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale nella strada verso la soluzione della guerra tra Ucraina e Russia. Alla domanda dei giornalisti se si ritenesse in grado di convincere Vladimir Putin a far finire il conflitto, il presidente degli Stati Uniti ha risposto annuendo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ucraina, Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca. 'E' il momento di mettere fine alla guerra' - "Con Zelensky parleremo della mia telefonata ieri con Putin che è andata molto bene": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino (ANSA) ... Lo riporta ansa.it