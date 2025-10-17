Secondo il leader ucraino, Putin non sarebbe pronto ad un negoziato per la pace, ma l'arrivo dei Tomahawk potrebbe fargli cambiare idea. "Noi agli Usa possiamo offrire droni", ha specificato Zelensky, aggiungendo comunque che ad oggi ciò che conta maggiormente per l'Ucraina è la presenza di garanzie di sicurezza certe per il Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca: “Guerra può finire anche senza Tomahawk”