Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca | Guerra può finire anche senza Tomahawk

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il leader ucraino, Putin non sarebbe pronto ad un negoziato per la pace, ma l'arrivo dei Tomahawk potrebbe fargli cambiare idea. "Noi agli Usa possiamo offrire droni", ha specificato Zelensky, aggiungendo comunque che ad oggi ciò che conta maggiormente per l'Ucraina è la presenza di garanzie di sicurezza certe per il Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump accoglie zelensky alla casa bianca guerra pu242 finire anche senza tomahawk

© Ildifforme.it - Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca: “Guerra può finire anche senza Tomahawk”

News recenti che potrebbero piacerti

trump accoglie zelensky casaTrump accoglie Zelensky alla Casa Bianca - Donald Trump ha nuovamente accolto alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «La guerra può finire presto». Da msn.com

trump accoglie zelensky casaTrump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra” - (Adnkronos) – Donald Trump accoglie Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca oggi, venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale nella strada verso la soluzione della guerra tra Ucraina e Russia. sassarinotizie.com scrive

trump accoglie zelensky casaTrump accoglie Zelensky alla Casa Bianca, le immagini - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Accoglie Zelensky Casa