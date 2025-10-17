Truffe alle assicurazioni da 4 milioni di euro al via il processo per medici e prestanome

Casertanews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il processo a carico di 36 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero rilevante di episodi di corruzione, falso, truffa, corruzione in atti giudiziari, produzione e utilizzo di documenti contraffatti al fine di conseguire indebitamente somme di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

truffe assicurazioni 4 milioniTruffa superbonus 110, sequestri per un milione, 4 indagati - Venivano presentate false asseverazioni; le accuse sono anche di falsità ideologica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti ... Da rainews.it

truffe assicurazioni 4 milioniTruffa da 20 milioni con i fondi Ue: aziende moltiplicate per avere finanziamenti. Indagati 48 imprenditori tra Veneto e Friuli - C’erano due strade per raggirare l’Unione Europea e ottenere fondi: le coltivazioni e i pascoli. Secondo ilgazzettino.it

Truffa Ue per milioni, confiscati beni a 4 imprenditori agricoli - 261 euro nei confronti di 4 imprenditori agricoli padovani condannati per aver ideato un sistema di frode ai danni dell'Ue. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Truffe Assicurazioni 4 Milioni