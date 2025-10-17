Truffa un’anziana a Genova e le ruba 40mila euro in gioielli | scoperto a Milano

Milano, 17 ottobre 2025 – Guidava effettuando manovre talmente azzardate che alcuni agenti della Polizia Locale si sono insospettiti e lo hanno fermato per un controllo. E sono così riusciti a individuare un soggetto responsabile di una truffa commessa poche ore prima a Genova e di recuperare gioielli per un valore complessivo di circa 40mila euro. Il controllo. Intorno alle 16.30 di ieri, giovedì 16 ottobre, una pattuglia in servizio di controllo sul territorio ha intimato l’alt a un veicolo che circolava effettuando manovre piuttosto azzardate. Durante l’ispezione, il conducente, P.M., italiano di 44 anni ha tentato di nascondere in tutta fretta un sacchetto riposto in una valigia semiaperta nel bagagliaio, ma gli agenti se ne sono accorti subito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa un’anziana a Genova e le ruba 40mila euro in gioielli: scoperto a Milano

