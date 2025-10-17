Truffa un’anziana a Genova e le porta via gioielli per 40mila euro fermato a Milano e denunciato

L’uomo è stato fermato dalla polizia locale per un controllo in strada e nella sua auto è stata trovata la refurtiva. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Truffa un’anziana a Genova e le porta via gioielli per 40mila euro, fermato a Milano e denunciato

Contenuti che potrebbero interessarti

Si finge Colonello dei Carabinieri per tentare una truffa ad un’anziana - facebook.com Vai su Facebook

Truffa un'anziana e torna a casa in treno, scovato a bordo del vagone https://ift.tt/Gi0nl8M - X Vai su X

Truffa un’anziana a Genova e le porta via gioielli per 40mila euro, fermato a Milano e denunciato - L’uomo è stato fermato dalla polizia locale per un controllo in strada e nella sua auto è stata trovata la refurtiva ... Da ilsecoloxix.it

Truffa un'anziana a Genova e le porta via gioielli per 40mila euro, scoperto a Milano - Scoperto a causa delle manovre azzardate che stava compiendo in auto, a Milano, un uomo che aveva effettuato una truffa a una donna anziana a Genova poche ore prime e poi aveva viaggiato fino al ... Riporta milanotoday.it

Finto tecnico del gas truffa un anziano e si porta via i gioielli. Colpo da 20 mila euro - Genova – Al pensionato che ha preso di mira, si è presentato come il tecnico che aveva ricevuto l’incarico di controllare l’impianto di riscaldamento dall’amministratore del condominio. ilsecoloxix.it scrive