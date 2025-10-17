Truffa della finta rapina a Brindisi arrestati un giuglianese e una foggiana | concessi i domiciliari

Una coppia, lui di Giugliano e lei di Foggia, sono stati arrestati la scorsa settimana dalla Polizia stradale di Grottaminarda sull’A16 Napoli – Bari, dopo che avevano commesso una truffa ai danni di una coppia di anziani a Carovigno, in provincia di Brindisi. Portati in carcere a Benevento, il giudice per le indagini preliminari, all’esito . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Truffa della finta rapina a Brindisi, arrestati un giuglianese e una foggiana: concessi i domiciliari

