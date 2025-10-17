Truffa da un milione con il superbonus | nei guai anche un architetto lecchese
Fatture false per interventi mai realizzati, ma crediti d'imposta venduti alle banche come se fossero veri. È la truffa da un milione di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Saronno nell'ambito del superbonus 110%. Tra i nove indagati figura anche un architetto iscritto all'ordine di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Truffa da un milione con il superbonus: nei guai anche un architetto lecchese - Nove persone denunciate per frode fiscale: lavori mai eseguiti ma crediti già incassati dalle banche. Come scrive leccotoday.it
Truffa Superbonus, nei guai un commercialista napoletano - I Finanzieri della Compagnia di Saronno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, hanno concluso un'indagine nei confronti di nove persone, indagate per reati di truffa ... Lo riporta napolitoday.it
Truffa del Superbonus 110%. Crediti per un milione di euro: frode fiscale con nove indagati - Lavori di riqualificazione mai eseguiti e un’indebita fruizione di crediti fiscali per un milione su due immobili fantasma: è lo scenario emerso dall’indagine dei Finanzieri della compagnia di Saronno ... Da msn.com