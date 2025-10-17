Truffa all' Inps su dipendenti Visibilia sospeso il procedimento contro Daniela Santanché

Sospeso il procedimento che vede Daniela Santanché, ministra del Turismo, indagata con l'accusa di truffa aggravata all'Inps nel periodo del Covid. Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Gueli, spiegando che occorre attendere la decisione della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

