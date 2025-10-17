Truffa all’Inps sospeso il processo a Santanchè | si attende il pronunciamento della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato
Stop al procedimento milanese che vede imputata la ministra Daniela Santanchè e altri quattro, tra cui il compagno Dimitri Kunz e due società del gruppo Visibilia, per la vicenda della truffa aggravata all’Inps. Lo ha deciso la gup Tiziana Gueli che ha congelato il procedimento per ora almeno fino al 20 febbraio in attesa della pronuncia della Consulta (potrebbero passare da 8 mesi a un anno) sul conflitto di attribuzione con la Procura sollevato dal Senato sull’inutilizzabilità di alcuni atti. Accettata la richiesta dei legali della ministra. Se entro quella data non sarà arrivata la decisione della Corte Costituzionale, il processo a carico di Santanchè potrebbe essere rinviato ulteriormente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Caso truffa all’Inps, sospesa per almeno 4 mesi l’udienza in cui è imputata la ministra Santanchè - X Vai su X
Daniela Santanchè e il processo per truffa all'Inps: procedimento “congelato” per diversi mesi - facebook.com Vai su Facebook
Truffa all’Inps, processo sospeso per il ministro Santanchè. Ecco perché bisognerà attendere la decisione della Consulta - Procedimento congelato fino al 20 febbraio in attesa della pronuncia sul conflitto di attribuzione con la Procura sollevato dal Senato sull'inutilizzabilità di alcuni atti. milanofinanza.it scrive
Caso Visibilia, Daniela Santanché e la truffa all'Inps: processo sospeso - L’udienza preliminare che coinvolge la ministra del Turismo, il compagno Dimitri Kunz e due società Visibilia è stata sospesa almeno fino al 20 febbraio. Secondo tg24.sky.it
Il Parlamento sospende il processo a Santanchè per truffa all’INPS: cosa succede ora - Il Senato invoca un conflitto di attribuzione contro la Procura di Milano, congelando così il procedimento contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè ... fanpage.it scrive