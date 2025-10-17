Truffa all’Inps sospeso il processo a Santanchè | si attende il pronunciamento della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato

Stop al procedimento milanese che vede imputata la ministra Daniela Santanchè e altri quattro, tra cui il compagno Dimitri Kunz e due società del gruppo Visibilia, per la vicenda della truffa aggravata all’Inps. Lo ha deciso la gup Tiziana Gueli che ha congelato il procedimento per ora almeno fino al 20 febbraio in attesa della pronuncia della Consulta (potrebbero passare da 8 mesi a un anno) sul conflitto di attribuzione con la Procura sollevato dal Senato sull’inutilizzabilità di alcuni atti. Accettata la richiesta dei legali della ministra. Se entro quella data non sarà arrivata la decisione della Corte Costituzionale, il processo a carico di Santanchè potrebbe essere rinviato ulteriormente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

