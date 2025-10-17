Truffa aggravata all' Inps sospesa almeno fino a febbraio l' udienza che vede imputata la Santanchè

E’ stata sospesa l’udienza preliminare a Milano che vede imputata la ministra Daniela Santanchè e altri quattro, tra cui il compagno Dimitri Kunz e due società del gruppo Visibilia, per la vicenda della truffa aggravata all’Inps. Lo ha deciso la gup Tiziana Gueli che ha "congelato" il procedimento per ora almeno fino al 20 febbraio in attesa della pronuncia della Consulta (potrebbero passare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

