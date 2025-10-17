Trucco maschera e glam rock Anni 70 Il leggendario chitarrista e membro fondatore della band è morto a 74 anni in seguito a una caduta nella sua abitazione di Morristown nel New Jersey

A ce Frehley, leggendario chitarrista e fondatore dei Kiss, è morto all’età di 74 anni in seguito a una caduta nella sua abitazione di Morristown, nel New Jersey. «Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley», hanno scritto Gene Simmons e Paul Stanley in una dichiarazione congiunta. «È stato un soldato del rock essenziale e insostituibile durante alcuni dei capitoli più formativi e fondativi della band e della sua storia. È e sarà sempre parte dell’eredità dei Kiss». L’artista, simbolo del rock anni ’70, non è stato solo un chitarrista virtuoso, ma anche un innovatore che ha portato il rock a nuove vette di spettacolarità e creatività. 🔗 Leggi su Iodonna.it

