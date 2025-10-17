Trovato con 50mila euro di cocaina sotto al letto | arrestato

Quasi un chilo di cocaina sotto al letto, altri 185 grammi sotto al frigorifero. Tutta la “bianca” è stata sequestrata e per lui sono scattate le manette.Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti della sesta sezione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

“Il riarmo non è la strada per la pace” 50mila persone alla Marcia della Pace sono un numero enorme, che cresce se sommato al numero di persone che in questi giorni e settimane sono scese in piazza, sventolando bandiere per la pace, per la Palestina e pe - facebook.com Vai su Facebook

Teramo - Operazione antidroga "Affari di famiglia": 9 arresti e oltre 50mila euro sequestrati - TERAMO – Nove persone sono state arrestate all’alba dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Teramo nell’ambito di una vasta operazione antidroga che ha interessato i Comuni d ... Secondo veratv.it

Fermato su un’auto rubata, 24enne trovato con cocaina e bilancino di precisione: arrestato - Nella vettura i Carabinieri hanno trovato cocaina, un bilancino e denaro contante. Segnala gazzettadibologna.it

Cocaina per 16 milioni di euro sequestrata a Roma: i Carabinieri ne trovano 200 chili in un’abitazione - E' successo nella giornata di ieri, lunedì 13 ottobre a Roma: i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato un giovane di 23 anni che nella sua abitaz ... Riporta settenews.it