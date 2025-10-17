Trovato arsenale di armi da guerra in una casa a San Severo vicino Foggia 51enne arrestato

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a San Severo per detenzione di armi da guerra. Sequestrate armi e munizioni, indagini ancora in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trovato arsenale di armi da guerra in una casa a San Severo vicino Foggia, 51enne arrestato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

13/10/25. Il 60enne cavarzerano,nella cui casa i carabinieri hanno scovato un arsenale (kalashinkov con relative munizioni e altre armi) deve spiegarne oggi a Venezia al pm Giorgio Gava origini e motivazioni: trovato tutto per caso in un casolare di campagna - facebook.com Vai su Facebook

13/10/25. Il 60enne cvarzerano,nella cui casa i carabinieri hanno scovato un arsenale (kalashinkov,munizioni e altre armi)deve spiegarne oggi al pm Giorgio Gava origini e motivazioni:trovato tutto per caso in un casolare,come ha detto agli agenti? Solo collez - X Vai su X

Trovato arsenale di armi da guerra in una casa a San Severo vicino Foggia, 51enne arrestato - Un uomo di 51 anni è stato arrestato a San Severo per detenzione di armi da guerra. Scrive virgilio.it

Nascondeva un arsenale in casa: sette armi da fuoco e 13 coltelli a serramanico - Con tre fucili e due pistole regolarmente detenute dall'uomo di Palma Campania, anche un'altra pistola rubata e un fucile di dubbia provenienza ... Riporta rainews.it

Adescava ragazzine online: arrestato il pedofilo fan delle armi da guerra - Questo, stando alle risultanze delle indagini, il profilo del 60enne di Varese arrestato dalla Polizia postale dela città lombarda, dopo una perquisizione delegata ... Riporta ilgiorno.it