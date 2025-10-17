Trovati morti nel Sile Rosita e Mauro Dal Corso figli della 77enne rinvenuta giorni fa | cosa è successo

l ritrovamento nel pomeriggio del 16 ottobre. Nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre 2025, attorno alle 15, una Renault Captur bianca è stata ripescata dalle acque del fiume Sile, nei pressi del porticciolo di Silea, tra le province di Venezia e Treviso. All’interno del veicolo sono stati trovati i corpi di Rosita e Mauro Dal Corso, di 55 e 52 anni, figli di Maria Bovo, la donna di 77 anni il cui cadavere era stato rinvenuto una settimana prima nel tratto di fiume tra Roncade e Meolo. Il ritrovamento, avvenuto grazie a un elicottero dei Vigili del fuoco, ha posto tragicamente fine alle speranze della famiglia che, da giorni, attendeva notizie dei due fratelli scomparsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Trovati morti nel Sile Rosita e Mauro Dal Corso, figli della 77enne rinvenuta giorni fa: cosa è successo

