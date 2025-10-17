Trovata un’auto sospetta vicino a casa di Ranucci
I carabinieri di Frascati hanno isolato una strada adiacente all’abitazione di Sigfrido Ranucci, a Pomezia, dopo aver rinvenuto una Fiat Cinquecento rubata lo scorso 25 luglio a Ostia. L’area è stata transennata e sul posto sono attesi gli artificieri per eseguire i necessari accertamenti. Giorgio Mottola: «Visto un uomo incappucciato vicino all’abitazione». Nel frattempo, proseguono le indagini sull’esplosione che nei giorni scorsi ha coinvolto l’auto del conduttore di Report. Il giornalista Giorgio Mottola, intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha raccontato che «un uomo incappucciato è stato visto vicino casa di Ranucci» poco prima della deflagrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
