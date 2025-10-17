Troppi infortuni in Serie A tre i principali fattori di rischio
(Adnkronos) – Da Lukaku a Kean, da Pulisic a Rabiot. Tanti, troppi infortuni tra i calciatori della Seria A, tra campionato e gli impegni con le nazionali. Cosa sta succedendo? “Il calcio è lo sport più popolare a livello mondiale, ma è anche caratterizzato da una vasta gamma di infortuni a diversi livelli di competizione. Nonostante la popolarità del calcio, non sono molti studi epidemiologici completi che coprano in modo uniforme i diversi livelli e campionati professionistici. L’eterogeneità nella metodologia degli studi pubblicati rende difficile un confronto significativo dei dati. Tuttavia, l’incidenza complessiva degli infortuni nel calcio professionistico è stimata in 8 infortuni ogni 1000 ore di esposizione. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Scopri altri approfondimenti
Emergenza infortuni, #Castellacci: "Troppi interessi economici, i calciatori si porteranno dietro problemi in futuro" - X Vai su X
Castellanos, è il giorno della verità. Troppi infortuni: campi sotto accusa Continua qui https://ift.tt/1Iz4WC7 #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
Troppi infortuni in Serie A, tre i principali fattori di rischio - Tanti, troppi infortuni tra i calciatori della Seria A, tra campionato e gli impegni con le nazionali. Segnala msn.com
Calisti: “Quella della Lazio è una tragedia sportiva” - Ernesto Calisti ha rilasciato un‘intervista per parlare degli infortunati in casa Lazio. Da msn.com
Troppi gli infortuni in serie A: Napoli e Roma in testa - Gli infortuni in questo avvio di torneo sono oggetto di studio e discussione. Segnala msn.com