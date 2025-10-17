Troppi infortuni in Serie A tre i principali fattori di rischio

(Adnkronos) – Da Lukaku a Kean, da Pulisic a Rabiot. Tanti, troppi infortuni tra i calciatori della Seria A, tra campionato e gli impegni con le nazionali. Cosa sta succedendo? “Il calcio è lo sport più popolare a livello mondiale, ma è anche caratterizzato da una vasta gamma di infortuni a diversi livelli di competizione. Nonostante la popolarità del calcio, non sono molti studi epidemiologici completi che coprano in modo uniforme i diversi livelli e campionati professionistici. L’eterogeneità nella metodologia degli studi pubblicati rende difficile un confronto significativo dei dati. Tuttavia, l’incidenza complessiva degli infortuni nel calcio professionistico è stimata in 8 infortuni ogni 1000 ore di esposizione. 🔗 Leggi su Seriea24.it