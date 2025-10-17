Tripudio Entella Sampdoria surclassata | a Chiavari finisce 3-1
Oltre 5.600 spettatori allo stadio comunale, i biancocelesti dominano la partita con 28 tocchi nell’area avversaria. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
