Tripudio Entella Sampdoria surclassata | a Chiavari finisce 3-1

Ilsecoloxix.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 5.600 spettatori allo stadio comunale, i biancocelesti dominano la partita con 28 tocchi nell’area avversaria. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

tripudio entella sampdoria surclassata a chiavari finisce 3 1

© Ilsecoloxix.it - Tripudio Entella, Sampdoria surclassata: a Chiavari finisce 3-1

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Tripudio Entella Sampdoria Surclassata