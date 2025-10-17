Tripudio Entella Sampdoria surclassata | a Chiavari finisce 3-1 | La fotogallery
Una partita dominata dai padroni di casa, per la Samp non basta il gol di Coda: prestazione insufficiente e Donati contestato in tribuna. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
