Tripmare schiera due nuovi rimorchiatori | ecco Captain Cat e Med Rigel
Due rimorchiatori di ultima generazione sono entrati a far parte della flotta di Tripmare, società concessionaria del servizio nel porto di Trieste da oltre 30 anni. Si chiamano Captain Cat e Med Rigel e sono in grado di garantire nuove efficienze operative in tutte le condizioni di navigazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
A Trieste Tripmare rafforza la flotta con 2 nuovi rimorchiatori - Tripmare spa, società concessionaria del servizio di rimorchio nel Porto di Trieste dal 1994, annuncia l'ingresso in flotta di due nuovi rimorchiatori di ultima generazione, "Captain cat" e "Med rigel ... ansa.it scrive