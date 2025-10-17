TrigNO pubblica Ragazzina testo e significato del singolo

Dalla scuola di Amici al suo nuovo singolo, TrigNO conferma di saper raccontare la sua generazione. Il cantante pubblica Ragazzina: una canzone che si presenta come un piccolo ritratto di giovinezza, emozioni e ribellione. Testo e significato del suo nuovo brano. “Ragazzina”, significato della canzone di TrigNO. Dalla vittoria ad Amici, il programma di Maria De Filippi, all’EP d’esordio, TrigNO torna con un nuovo salto: Ragazzina, il singolo disponibile da venerdì 17 ottobre. Ragazzina è una storia d’amore, ma non solo: è un ritratto generazionale, pieno di emozioni forti e immagini quotidiane che diventano simboli di una giovinezza intensa, a volte inquieta, ma sempre vera. 🔗 Leggi su Dilei.it

