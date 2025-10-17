Tribunale blocca cantiere per un palazzo di 5 piani | Rischio per l' incolumità pubblica

Si ferma il cantiere per la costruzione del nuovo edificio di cinque piani di proprietà della Workup Estate srl, previsto tra via Primo Ottobre e piazzetta Tredici, nel cuore del centro storico cittadino di Caserta. A decretare lo stop è stata un’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua. 🔗 Leggi su Casertanews.it

