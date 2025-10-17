Triathlon doppietta francese nelle gare Junior delle World Championship Finals di Wollongong

Dopo le gare under 23 di ieri, oggi è stata la volta dei Junior per quanto riguarda le World Championship Triathlon Finals 2025 in corso di svolgimento a Wollongong in Australia. La Francia ha dominato la scena vincendo entrambi i comparti, mentre per l’Italia i risultati sono stati decisamente meno brillanti di quelli realizzati nella giornata di ieri. La prova maschile ha visto il successo del francese Tristan Douche con il tempo di 55:42, quindi seconda posizione per il britannico Alex Robin a 5 secondi mentre completa il podio il cileno Ignacio Flores Arana a 8. Chiude in quarta posizione il francese Achille Besson a 11 secondi dalla vetta, in quinta lo svizzero Thibault Rivier a 18, mentre in sesta troviamo l’ungherese Zsombor Holba con lo stesso tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

