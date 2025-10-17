Treviglio oltre 60mila euro da recuperare tra inquilini delle case comunali e del campo nomadi

Treviglio. Giro di vite del Comune nei confronti di inquilini (ed ex inquilini) morosi delle abitazioni comunali e del campo nomadi di via Calvenzano. Con un provvedimento firmato dal dirigente del settore Patrimonio, è stata avviata la procedura di riscossione coattiva per un importo complessivo di 61.464,87 euro, relativo a “canoni d’affitto e spese gestionali” non versate fino al 30 giugno di quest’anno. Gli accertamenti condotti dagli uffici hanno infatti individuato 18 inquilini o ex inquilini che, nonostante i solleciti e le ingiunzioni già notificate, non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio, oltre 60mila euro da recuperare tra inquilini delle case comunali e del campo nomadi

Scopri altri approfondimenti

Oltre 300 persone al convegno organizzato da BCC Carate e Treviglio – Lablaw - facebook.com Vai su Facebook

Elmas, in partenza per la Spagna con oltre 60mila euro nascosti nel bagaglio: scatta il sequestro - Stava per imbarcarsi su un volo per la Spagna con oltre 60mila euro in contanti nascosti nel bagaglio a mano. unionesarda.it scrive

Sei attività sospese nel Pordenonese per lavoro nero. 60mila euro di sanzioni - Ditte agricole e attività commerciali come bar e centri scommesse sanzionati nel Friuli Occidentale dai Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Pordenone che con i militari del Comando ... rainews.it scrive

Bloccato in aeroporto a Cagliari con 60mila euro in contanti - Nel suo bagaglio nascondeva 60mila euro in contanti e si apprestava a lasciare l'Italia ma è stato scoperto dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dai militari della Guardia di finanza. Segnala ansa.it