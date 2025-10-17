Trent Alexander-Arnold in fila per tornare con il Real Madrid contro il Liverpool

2025-10-16 20:06:00 Breaking news: Il recupero di Trent Alexander-Arnold da un infortunio al tendine del ginocchio sta procedendo bene, alimentando le speranze che il difensore del Real Madrid possa essere in forma in tempo per affrontare l’ex club del Liverpool nello scontro di Champions League di novembre. Il 27enne nazionale inglese si è infortunato durante la vittoria del Real nella fase a gironi contro il Marsiglia il 16 settembre, zoppicando dopo appena cinque minuti. I primi rapporti suggerivano che avrebbe potuto restare fuori per un massimo di sei settimane. Il Real Madrid si recherà ad Anfield il 4 novembre – esattamente sette settimane dopo la battuta d’arresto – e i rapporti hanno indicato che la riabilitazione di Alexander-Arnold rimane sulla buona strada, dandogli una possibilità realistica di essere disponibile per l’attesissimo ritorno nel Merseyside. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondisci con queste news

: Trent Alexander-Arnold da Dani Carvajal sun sami ci gaba mai girma a murmurewa a Real Madrid. Dukansu sun yi tsalle zuwa ciyawa don horar da su a yau, tare da na karshen yana taba kwallon a cikin tsari. ? Real Madrid News - facebook.com Vai su Facebook

A trent’anni dalla scomparsa di Alexander Langer RaiPlay Sound propone una selezione di contenuti dall’archivio Rai e di Radio Radicale. Un viaggio nella sua voce e nel suo pensiero: pacifismo, ambientalismo, cultura del dialogo Ascolta su #RaiPlaySoun - X Vai su X

Alexander-Arnold, incidente in auto: un traliccio cade e sfiora la vettura - Il difensore del Liverpool è stato vittima di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Da corriere.it

Il ragazzo di Liverpool è diventato uomo: Alexander-Arnold saluta Anfield - Arnold saluta la sua città: ecco la storia del “semplice ragazzo di Liverpool i cui sogni son diventati realtà” “La decisione più difficile della mia vita“. Segnala gianlucadimarzio.com

Il Liverpool: "Alexander-Arnold ci ha comunicato che andrà via". Lo aspetta il Real - Arnold lascia il Liverpool, è in scadenza a fine stagione, per andare al Real Madrid lo hanno comunicato i Reds in una nota ufficiale: "Trent Alexander- Lo riporta sportmediaset.mediaset.it