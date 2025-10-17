Treno Roma-Terni Francesco De Rebotti viaggia con i pendolari | Proposta soluzione al sovraffollamento
Un viaggio sul treno regionale veloce Roma Termini-Terni-Foligno delle 17 per Francesco De Rebotti. L’assessore ai trasporti ha pubblicato un video mentre si trovata all’altezza del binario 1 Est e 2 Est dove notoriamente partono ed arrivano i convogli che interessano direttamente l’Umbria. In. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Gianni Berengo Gardin, Treno Roma-Milano, 1991 - facebook.com Vai su Facebook
Modificati gli orari di quattro linee periferiche a Roma: 057, 437, 555 e 702. Le novità sono operative dal 1° ottobre. https://odisseaquotidiana.com/2025/10/rimodulazione-linee-periferiche.html… #ServizioPubblico #Mobilità - X Vai su X
Odissea ferroviaria da Roma a Terni: “Lasciati a Tiburtina fino a notte” - Terni, fra treni cancellati e soprattutto bus sostitutivi che non passano, fino al “soccorso“ arrivato con i taxi a tarda notte ... Si legge su lanazione.it
Funerali Papa Francesco, rincari sui prezzi di voli e treni per raggiungere Roma: i dati - Per il presidente del Codacons Carlo Rienzi, l’ondata di rincari sui viaggiatori non è destinata ad esaurirsi nel momento in cui si arriva a Roma. Secondo tg24.sky.it
Treni, agosto da incubo: autobus al posto dei treni per arrivare a Roma - È quello che accadrà a tanti che durante il mese di agosto avranno intenzione di muoversi in treno sul tragitto Foligno- Si legge su ilmessaggero.it