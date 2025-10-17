Treno per Orio le ipotesi di esercizio | servizio metropolitano con la città oltre 150 collegamenti al giorno per Milano

Entro la fine del prossimo anno, l’aeroporto di Orio al Serio avrà il suo collegamento con la città di Bergamo e con Milano: i lavori per il treno seguono un cronoprogramma serrato, in particolare per la realizzazione della nuova linea a doppio binario di 5,3 chilometri tra la stazione cittadina e il terminal aeroportuale e della stazione ferroviaria all’esterno dello scalo con 4 binari di testa. Messo da parte l’obiettivo di arrivare a completamento in tempo per l’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina (febbraio 2026), tutto il sistema Bergamo, ma anche quello Lombardo, è al lavoro per trarre il massimo a ogni livello da un’opera che, utilizzando le parole del presidente di Sacbo Giovanni Sanga, “segnerà un cambio di scenario radicale, realizzando davvero quella multimodalità che l’Europa sollecita”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

