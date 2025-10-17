Tregua in bilico sui resti | Israele accusa Hamas monito di Trump

Mentre cresce la pressione per il ritorno dei resti degli ostaggi, Israele prepara una nuova demarcazione nella Striscia di Gaza e dagli Stati Uniti arriva un avvertimento senza giri di parole a Hamas. Tra diplomazia e cronaca, il quadro resta teso e confuso, con la tregua appesa alla restituzione delle salme. Una tregua sospesa sul . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tregua in bilico sui resti: Israele accusa Hamas, monito di Trump

Scopri altri approfondimenti

La tregua a #Gaza tiene, ma continua ad essere in bilico. Nei mercati riappaiono frutta e verdura ? Valentina Iannicelli - X Vai su X

EXTRALIVE | PODCAST In primo piano in questa puntata: - Gaza, tregua in bilico: l’Idf chiude la via dei soccorsi, violenze ed esecuzioni pubbliche contro le bande affiliate a Israele - Più morti sulle strade sarde: nell’isola incidenti e decessi superiori alla media - facebook.com Vai su Facebook

Israele-Hamas, le notizie sulla tregua | Accuse incrociate di violazioni dell'accordo. L'apertura del valico di Rafah slitta a domenica - Tregua fragile tra Israele e Hamas – Le due parti si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco, mentre la riapertura del valico di Rafah con l’Egitto slitta a domenica. Come scrive tg.la7.it

Gaza, Israele: «Tregua violata, Hamas consegni i 19 corpi degli ostaggi morti. Il valico di Rafah sarà riaperto domenica» - Nonostante i corpi degli ostaggi non siano ancora stati restituiti tutti, l'amministrazione Trump sta lavorando per contribuire a istituire una forza di sicurezza ... Si legge su ilgazzettino.it

La tregua a Gaza tiene, ma continua ad essere in bilico. Nei mercati riappaiono frutta e verdura - La questione della restituzione dei cadaveri degli ex ostaggi resta dirimente e complicata. Si legge su rtl.it