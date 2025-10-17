Tredici sbarchi con 681 migranti in 33 ore 1.143 in hotspot Lampedusa

Sono 1.143 i migranti ospiti, durante la prima mattinata, dell'hotspot di Lampedusa dopo che in 33 ore ci sono stati 13 sbarchi con un totale di 681 migranti. Novanta sono stati già trasferiti al porto e verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.Non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

