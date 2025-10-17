Tredici ore di lavoro al giorno e la Grecia torna cavia d’Europa Ma andiamo tutti dalla stessa parte

Come non viene ricordato a sufficienza, dieci anni fa la Grecia fu la cavia delle peggiori sperimentazioni delle politiche di austerità, in obbedienza ai famigerati “Memorandum” imposti, al governo di sinistra di Tsipras, dalla “Troika”, di cui era figura centrale Mario Draghi come presidente della Bce e guida reale il ministro delle finanze della Germania, Schauble. Ora quel ruolo di sede di sperimentazioni antisociali feroci, la Grecia lo assume di nuovo con il governo di destra di Mitsotakis. È stata appena approvata dal Parlamento la cosiddetta legge delle “13 ore”, che i sindacati che hanno organizzato due scioperi generali contro di essa, hanno definito “legge schiavitù”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

