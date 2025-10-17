Tredici ore di lavoro al giorno e la Grecia torna cavia d’Europa Ma andiamo tutti dalla stessa parte
Come non viene ricordato a sufficienza, dieci anni fa la Grecia fu la cavia delle peggiori sperimentazioni delle politiche di austerità, in obbedienza ai famigerati “Memorandum” imposti, al governo di sinistra di Tsipras, dalla “Troika”, di cui era figura centrale Mario Draghi come presidente della Bce e guida reale il ministro delle finanze della Germania, Schauble. Ora quel ruolo di sede di sperimentazioni antisociali feroci, la Grecia lo assume di nuovo con il governo di destra di Mitsotakis. È stata appena approvata dal Parlamento la cosiddetta legge delle “13 ore”, che i sindacati che hanno organizzato due scioperi generali contro di essa, hanno definito “legge schiavitù”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tredici ore di lavoro al giorno (a determinate condizioni). Il disegno di legge, su cui infuria la polemica in Grecia, sarà votato domani in Parlamento. Il provvedimento è sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia e stabilisce che i dipendenti potrann - facebook.com Vai su Facebook
Con “Passi Connessi” la #ViaFrancigena si rinnova. Tredici studenti e studentesse, sette nazionalità e una settimana di lavoro lungo il Ticino e i sentieri della Via Francigenahttps://unipv.news/notizie/con-passi-connessi-la-francigena-si-rinnova-il-video… #O - X Vai su X
Lavorare come un greco. Tredici ore al giorno e pensione a 74 anni: nuovo mondo o medioevo? - La riforma che il partito Nuova Democrazia del premier Mitsotakis ha i numeri per approvare in Parlamento introduce per la prima volta in Ue la facoltà (con ... huffingtonpost.it scrive
Lavorare 13 ore al giorno? Ecco perché la ricetta greca è già possibile in Italia - I giuslavoristi si confrontano sul provvedimento appena approvato dal Parlamento greco. Da repubblica.it
Grecia, verso 13 ore di lavoro al giorno: proteste in tutto il Paese - Il disegno di legge sostenuto dal governo conservatore guidato da Kyriakos Mitsotakis, prevede condizioni di lavoro che, per i sindacati, "smantellano ciò che resta dei nostri diritti sindacali". Riporta tg24.sky.it