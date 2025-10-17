Tredici consiglieri si dimettono | cade l' amministrazione comunale a Molfetta
Cade l'amministrazione comunale a Molfetta. Le dimissioni di tredici consiglieri comunali di Molfetta, presentate segretario generale del Comune, hanno sancito lo scioglimento anticipato dell'assise cittadina. Si conclude così l'esperienza amministrativa di Tommaso Minervini, l'ormai ex sindaco. 🔗 Leggi su Baritoday.it
