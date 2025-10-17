Tredicenne su mini moto a tutta velocità denunciato il padre

Tempo di lettura: < 1 minuto La Guardia di Finanza ha bloccato un tredicenne che in sella a una mini moto con motore a scoppio da 110 centimetri cubici sfrecciava a tutta velocità tra i vicoli dei Decumani, a Napoli. Il padre, nel frattempo giunto sul posto, è stato denunciato dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego per il reato di abbandono di minore. All’ uomo sono state contestate anche le violazioni al codice della strada commesse dal minorenne: guida senza casco, circolazione di veicolo non omologabile e mancanza di copertura assicurativa. La mini moto è stata sequestrata per la successiva confisca perché non omologata e priva di targa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

