tre partite per dare una spallata spal la svolta dopo la comacchiese

Sono bastate tre partite alla Spal per dare una spallata al campionato e fare capire a tutti che è quella di Di Benedetto la squadra più forte del girone B di Eccellenza. Tutti lo dicono dall’inizio della stagione, un po’ perché è oggettivo ma anche e soprattutto per provare a mettere pressione sui biancazzurri, per i quali effettivamente steccare l’obiettivo promozione sarebbe un fallimento. Eppure, dopo quattro giornate di campionato – non una sola – Iglio e compagni avevano davanti la bellezza di sette squadre: Sampierana, Castenaso e Mezzolara a +4, Cava Ronco e Fratta Terme a +3, Medicina Fossatone e Sant’Agostino a +1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

