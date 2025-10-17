Tre milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade

Casertanews.it | 17 ott 2025

Un nuovo importante risultato per il Comune di Casapulla: la Regione Campania ha assegnato all’ente un finanziamento di 3 milioni di euro destinati alla manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione della rete stradale cittadina.Gli interventi interesseranno alcune delle arterie più. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

