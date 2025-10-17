Tre giorni per scoprire l’arte a The Social Hub Firenze Lavagnini
Dal 17 al 19 ottobre, The Social Hub Firenze Lavagnini diventa un palcoscenico per l’arte contemporanea e gli artisti emergenti. Tre giornate pensate come un’esperienza immersiva per celebrare l’arte in tutte le sue forme e presentare il nuovo spazio espositivo all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
