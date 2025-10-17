Travolto da un furgone dopo essere caduto dalla moto | morto lo studente di 14 anni

Anconatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO - Non ce l'ha fatta lo studente di 14 anni, rimasto coinvolto questa mattina in un terribile incidente stradale a San Biagio, lungo la Statale 361 “Septempedana”. Il giovane, residente ad Ancona, era partito in sella alla sua moto per raggiungere la scuola. Dopo aver effettuato una curva ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

