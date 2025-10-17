Travolge ciclista e poi scappa Denunciato pirata della strada

È stato identificato il presunto responsabile del grave incidente avvenuto lo scorso 4 settembre lungo la Marecchiese, all’altezza di Ponte Molino Baffoni a Novafeltria. Quel giorno un ciclista di 66 anni, residente della zona, era stato travolto e lasciato poi a terra in condizioni critiche da un veicolo che si era allontanato facendo perdere le tracce. Dopo alcune settimane di indagini, i carabinieri di Novafeltria sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che era al volante del pick-up. Si tratta di un 50enne, anche lui residente in Valmarecchia, denunciato per lesioni personali stradali e fuga a seguito di incidente con danni a persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolge ciclista e poi scappa. Denunciato pirata della strada

