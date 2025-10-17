Travolge ciclista e poi scappa Denunciato pirata della strada

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato identificato il presunto responsabile del grave incidente avvenuto lo scorso 4 settembre lungo la Marecchiese, all’altezza di Ponte Molino Baffoni a Novafeltria. Quel giorno un ciclista di 66 anni, residente della zona, era stato travolto e lasciato poi a terra in condizioni critiche da un veicolo che si era allontanato facendo perdere le tracce. Dopo alcune settimane di indagini, i carabinieri di Novafeltria sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che era al volante del pick-up. Si tratta di un 50enne, anche lui residente in Valmarecchia, denunciato per lesioni personali stradali e fuga a seguito di incidente con danni a persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

travolge ciclista e poi scappa denunciato pirata della strada

© Ilrestodelcarlino.it - Travolge ciclista e poi scappa. Denunciato pirata della strada

Altre letture consigliate

Travolge ciclista e scappa. E’ caccia al pirata della strada - Il brutto incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a San Giusto, intorno alle 19,30, all’incrocio tra via Di Vittorio ... Lo riporta lanazione.it

travolge ciclista scappa denunciatoTampona un ciclista e scappa: denunciata una donna. Raffica di automobilisti fermati alla guida ubriachi nel Fermano - Una 56enne di Porto San Giorgio è stata rintracciata dai carabinieri e denunciata, mentre ... Lo riporta msn.com

travolge ciclista scappa denunciatoTravolge e uccide un motociclista sulla via Pontina, poi scappa: rintracciato l’automobilista pirata - I due veicoli si sono scontrati domenica mattina, ad avere la peggio il motociclista di 48 anni, Stefano Bruzzesi, che ha perso la vita nel violento impatto. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Travolge Ciclista Scappa Denunciato