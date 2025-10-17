Trattative al Cairo e spari a Gaza Gli Stati Uniti seguono le mosse di Israele e Hamas

Dal governo italiano altre 100 tonnellate di cibo per la popolazione di Gaza L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trattative al Cairo e spari a Gaza. Gli Stati Uniti seguono le mosse di Israele e Hamas

News recenti che potrebbero piacerti

Torino, Cairo e De Laurentis negli anni: dalle telefonate alle lunghe trattative Il lungo rapporto tra il presidente del #Torino e quello del #Napoli, tra convergenze e dissidi #TorinoFC #Torino #ToroNews - X Vai su X

Le trattative che si aprono oggi al #Cairo tra #Israele e #Hamas restano piene di incognite e di punti da chiarire - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, iniziate le trattative di pace tra Hamas e Israele in Egitto: “Clima positivo” - Meloni: "Il piano di Trump offre una opportunità che non deve andare sprecata" Sono in corso in Egitto, a Sharm el- Segnala tpi.it

Gaza appesa a una trattativa d'affari (e se va male sono guai) - Il Piano di pace per Gaza annunciato ieri sera a Washington da Donald Trump e ... Secondo huffingtonpost.it

Smotrich rivela, trattativa con gli americani su 'Eldorado Gaza' - Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha definito la Striscia di Gaza un 'Eldorado immobiliare', riferendosi al dibattito sul "giorno dopo" la guerra. Segnala ansa.it