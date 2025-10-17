Tratta foligno-Assisi

FOLIGNO Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle 9 di domani, sabato 18 ottobre alle 9 di domenica 19. La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Foligno e Assisi, linea Foligno-Terontola, per lavori di manutenzione infrastrutturale programmati da Rfi (Gruppo FS). I treni Regionali delle relazioni Roma–Perugia, Foligno–Firenze, Foligno–PerugiaTerontola subiranno cancellazioni eo limitazioni di percorso. "Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha previsto corse con bus nella tratta Assisi-Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

