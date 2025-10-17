Trasporto urbano Mastella alla Regione | Subentro Air a gennaio 2026 evitare ritardi
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il subentro di Air come gestore unico nel trasporto urbano a Benevento deve avvenire subito, senza ritardi dal 1 gennaio 2026. Per questo è fondamentale che la Regione si attivi perché si giunga celermente alla sottoscrizione del contratto. Ritardi non sono ammessi, per evitare problemi nel subentro dei lavoratori nelle fila di Air e difficoltà logistiche per gli utenti: servono tempi chiari e gennaio 2026 è una deadline non oltrepassabile”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Ringrazio il Prefetto per l’importante riunione che ha tenuto oggi in Prefettura e a cui l’amministrazione ha preso parte con il mio delegato ai Trasporti Ambrosone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
