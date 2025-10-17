Trasporto pubblico 43 osservazioni al Programma di Bacino | Tante esigenze fuori dal piano
Dopo la presentazione del nuovo Programma di Bacino durante gli incontri estivi organizzati sul territorio, nella seduta dello scorso 9 ottobre il Cda dell’ Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo ha esaminato le osservazioni arrivate da enti, aziende del settore e altri portatori di interessi. Complessivamente all’Agenzia sono giunte 43 osservazioni, oggetto di attenta valutazione da parte della struttura tecnica che ha prodotto le proprie considerazioni. Rilievi sono arrivati da numerosi Comuni da tutta la provincia, dalle comunità montane, da Atb e Teb e da Anav Lombardia. Un’osservazione, da Costa Volpino, è stata inviata da un privato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Il Piccolo. . “Zoom - Dentro la notizia” è la rubrica video del Piccolo. Ogni giorno affrontiamo il mondo delle news, scegliendo un tema specifico e approfondendolo. Il Tram di Opicina dovrebbe continuare a far parte del trasporto pubblico locale o diventare - facebook.com Vai su Facebook
L’affidamento in house del trasporto pubblico locale è soggetto a valutazione comparativa di convenienza: la valutazione dell’ANAC ANAC – Atto a firma del Presidente n. 2565 del 29 settembre 2025 https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazion - X Vai su X
Migliorare il trasporto pubblico. Lotto debole, via alle osservazioni - Capire quali sono le reali necessità di chi utilizza il servizio per riuscire a formulare un bando di gara in grado di rispondere alle vere esigenze. Secondo lanazione.it