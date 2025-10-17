Dopo la presentazione del nuovo Programma di Bacino durante gli incontri estivi organizzati sul territorio, nella seduta dello scorso 9 ottobre il Cda dell’ Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo ha esaminato le osservazioni arrivate da enti, aziende del settore e altri portatori di interessi. Complessivamente all’Agenzia sono giunte 43 osservazioni, oggetto di attenta valutazione da parte della struttura tecnica che ha prodotto le proprie considerazioni. Rilievi sono arrivati da numerosi Comuni da tutta la provincia, dalle comunità montane, da Atb e Teb e da Anav Lombardia. Un’osservazione, da Costa Volpino, è stata inviata da un privato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Trasporto pubblico, 43 osservazioni al Programma di Bacino: “Tante esigenze fuori dal piano”