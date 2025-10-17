Trasporto merci Tosi FI-PPE | Ho chiesto a fitto di usare PNRR residuo per indennizzi aziende
Pnrr, regole europee e cantieri: a Roma il mondo del trasporto merci su ferro chiede sostegni e coordinamento per affrontare la crisi del settore. Roma. “ Ho incontrato il commissario europeo Raffaele Fitto, che ho risentito anche in questi giorni, per ribadire la richiesta che l’Italia faccia come la Spagna, ossia utilizzi i fondi avanzati del Pnrr per indennizzare gli attori di questo comparto che sono stati danneggiati in questa fase molto complessa”. Lo ha annunciato l’europarlamentare Flavio Tosi, membro della Commissione Trasporti al Parlamento europeo, intervenendo alla XVII edizione di ‘MercinTreno’, svoltasi nella sede del Cnel a Roma, alla presenza di numerose aziende, associazioni, esponenti politici e istituzioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
