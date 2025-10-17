Trasporti la funicolare di Chiaia anticipa la chiusura nel weekend | gli orari delle ultime corse
Anm informa che sabato 18 e domenica 19 ottobre, la funicolare di Chiaia anticipa la chiusura al pubblico. Le ultime corse passeggeri saranno effettuate, infatti, alle ore 22.00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
