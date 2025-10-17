Trasformare gli ex calciatori in arbitri | è il progetto che l’Inghilterra sta portando avanti Times

Un gruppo di ex calciatori in Inghilterra partecipa al Player to Match Official Programme, un corso triennale per formarli come arbitri professionisti. Attraverso analisi video, lezioni psicologiche e partite reali, stanno imparando che arbitrare è molto più complesso e soggettivo di quanto pensassero. Ex attaccanti e difensori portano inizialmente visioni opposte, ma col tempo affinano equilibrio e neutralità. L’obiettivo è portarli in tre anni a livelli (Championship o Premier League) che normalmente richiedono dieci. Il progetto mostra che l’esperienza da giocatore aiuta, ma non basta: serve metodo, freddezza e coerenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

