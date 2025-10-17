Trasferta ostica Prato c’è Obiettivo | punti e grinta

Si avvicina il ritorno in campo dell’Ac Prato. I biancazzurri, allenatisi ieri a Viaccia dove lavoreranno anche oggi, stanno preparando la trasferta allo Stadio Comunale "Mario Matteini" contro i locali del Terranuova Traiana, in programma domenica (alle 15). E’ già aperta la vendita dei tagliandi per i tifosi lanieri. I biglietti sono acquistabili fino alle 19 di domani presso il Prato Club Bar Amantea di via Emilio Boni. La società di casa ha messo a disposizione 400 ticket per gli ospiti, nominativi e al costo di 10 euro. Il Terranuova Traiana raccomanda ai sostenitori pratesi di comprare i biglietti in prevendita per agevolare l’ingresso allo stadio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

