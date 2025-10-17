Trasferta emiliana per la Life365eu | impegno sul campo di Castelmaggiore contro il Volley Team Bologna
Seconda giornata di campionato per la Life365.eu, che sabato alle 17 sarà di scena sul campo di Castelmaggiore per affrontare a domicilio il Volley Team Bologna. La squadra emiliana, che in estate ha rinunciato alla promozione conquistata al termine della passata stagione, è come sempre una delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
