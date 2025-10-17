Trasferta a Birmingham vietata ai tifosi del Maccabi scoppia un caso diplomatico
AGI - È diventata un caso diplomatico la decisione di escludere i tifosi del Maccabi Tel Aviv dalla trasferta a Birmingham per la partita di Europa League del 6 novembre contro l' Aston Villa, considerata "ad alto rischio" da un organo di consulenza del comune. La West Midland Police ha spiegato che il divieto si basa su informazioni di intelligence per il rischio di attacchi contro gli israeliani e sul precedente della partita del novembre 2024 tra Ajax e Maccabi quando ad Amsterdam si scatenò una caccia all'uomo e ci furono più di 60 arresti. In particolare è stato fatto riferimento a "una combinazione tossica di antisemitismo, teppismo e rabbia" per la guerra a Gaza e per gli altri conflitti mediorientali. 🔗 Leggi su Agi.it
