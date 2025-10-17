Trasferta a Birmingham vietata ai tifosi del Maccabi scoppia un caso diplomatico

AGI - È diventata un caso diplomatico la decisione di escludere i tifosi del  Maccabi Tel Aviv  dalla trasfertaBirmingham  per la partita di  Europa League  del 6 novembre contro l' Aston Villa, considerata "ad alto rischio" da un organo di consulenza del comune. La  West Midland Police  ha spiegato che il divieto si basa su informazioni di  intelligence  per il rischio di  attacchi contro gli israeliani  e sul precedente della partita del novembre 2024 tra Ajax e Maccabi quando ad Amsterdam si scatenò una  caccia all'uomo  e ci furono più di 60 arresti. In particolare è stato fatto riferimento a "una combinazione tossica di antisemitismo, teppismo e rabbia" per la  guerra a Gaza  e per gli altri conflitti mediorientali. 🔗 Leggi su Agi.it

