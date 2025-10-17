Trascorsi 30 anni dalla voragine che colpì Camaiore

Trent’anni dalla voragine di Camaiore: il 15 ottobre del 1995 il nome della città assurse agli onore della cronaca nazionale. Lo sprofondamento della terra, nel quartiere delle ‘Funi’, inghiottì alcune case, per fortuna senza vittime, ma fu necessaria l’evacuazione di oltre cento persone. Ben trent’anni fa, e il ricordo di quel ‘buco’ maledetto profondo 18 metri. Che Camaiore sia morfologicamente a rischio in varie aree adesso si sa bene e quel luogo è una di quelle, ma ci fu addirittura chi tirò fuori le fantasiè più strane per spiegare un fatto mai accaduto fino ad allora. Quel che resta nel ricordo è una grande paura per tutti e tante domande: famiglie corse via, arraffando beni e piccole cose dalla casa della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

