Macerata, 17 ottobre 2025 – Avrebbe nascosto pericolose trappole chiodate tra la vegetazione di un terreno, provocando la foratura delle gomme di un’auto di un uomo, andato lì a cercare tartufi. Così è finito sotto accusa per i reati di getto pericoloso di cose e di danneggiamento Moreno Zamparini, 47enne che vive a Gagliole. I fatti erano avvenuti il 12 novembre 2022, in località Casette a Gagliole. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, lungo la strada interpoderale che passa sui terreni gestiti dalla famiglia l’uomo avrebbe posizionato delle insidie: due lastre metalliche spesse circa un centimetro, sulle quali erano saldati rispettivamente quaranta e trentotto chiodi acuminati in acciaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trappola di chiodi alle gomme per bloccare un tartufaio