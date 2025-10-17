Traona | vanno a fuoco 100 rotoballe di fieno

I vigili Del guoco della sede di Morbegno, sia permanenti sia volontari, sono intervenuti ieri, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 11.14 nel Comune di Traona in via Vallone per l'incendio di una catasta di rotoballe di fieno, un centinaio circa. L'intervento ha richiesto anche l'utilizzo di un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Le persone indimenticabili non fanno rumore quando vanno via. Ti lasciano il silenzio. E il silenzio… resta per sempre. Perché non sono gli urli che ricordi, ma quel rispetto che profuma di stile. Sai perché certe persone non le dimentichi mai? Perché ti hanno l - facebook.com Vai su Facebook

Vigili del Fuoco in prova del 100° corso di formazione, 28 unità hanno giurato a Lamezia Terme foto - Un familiare per ciascun Vigile del Fuoco ha raggiunto il proprio congiunto nello schieramento ed ha provveduto a rimuovere dall’uniforme di servizio il distintivo riportante la qualifica di “Vigile d ... lameziainforma.it scrive