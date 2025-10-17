Traona | vanno a fuoco 100 rotoballe di fieno

Sondriotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili Del guoco della sede di Morbegno, sia permanenti sia volontari, sono intervenuti ieri, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 11.14 nel Comune di Traona in via Vallone per l'incendio di una catasta di rotoballe di fieno, un centinaio circa. L'intervento ha richiesto anche l'utilizzo di un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

